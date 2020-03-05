شكرا لقرائتكم خبر عن شاشات المسجد الحرام تحارب " كورونا " والان نبدء بالتفاصيل

نشرت صحة مكة المكرمة وبالتعاون مع الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، مواد توعوية عن فيروس كورونا الجديد على الشاشات المنتشرة في ساحات الحرم المكي الشريف تتضمن أهم الإرشادات والنصائح التوعوية للوقاية من الإصابة بالفيروس.

وأكدت الصحة أهمية التزام جميع أفراد المجتمع باتباع النصائح والإرشادات التوعوية للتعامل مع فيروس كورونا الجديد، التي تنشرها حسابات الوزارة الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي،والتواصل مع مركز صحة 937 للإستفسارات والإستشارات المتعلقة بكورونا.