شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك بجناح خاص في معرض صناعة الطيران والدفاع بتونس والان نبدء بالتفاصيل

افتتح فخامة رئيس جمهورية تونس قيس سعيد اليوم المعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع في دورته الأولى بحضور عالمي حيث شاركت أكثر من ٤٠ دولة عربية وأجنبية .

وخلال فقرات برنامج الافتتاح الأولى قدم الصقور السعودية عروض طيران ب ٧ طائرات من نوع هوك مؤكدين قدرتهم على الاحترافية في إداء مثل تلك العروض في السماء .

٢٠ دقيقة قدمها فريق الصقور السعودية أمام الرئيس التونسي والوفود العالمية وأختتم العرض برسم شعار المملكة في السماء ( سيفين ونخلة ) والذي يعتبر أحد العروض التي دخلت في موسوعة جينيس وتميزت بها قواتنا الجوية .

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ثم بعد ذلك افتتح رئيس الجمهورية التونسية المعرض والذي شاركت فيه أكثر من ٢٥٠ شركة متخصصة في صناعة الطيران والدفاع ، وخلال الجولة حضي فريق الصقور السعودية والوفد السعودي بالسلام على رئيس الجمهورية التونسية وتقديم هدية تذكارية له .

حضر الافتتاح اللواء الطيار ركن طلال بن سليمان الغامدي نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية والقائم بأعمال السفارة ا عصام بن صالح الجطيلي والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية تونس العميد الركن محمد تركي السبيعي .

وفي الجناح الخاص بالصقور السعودية أكد نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية على الاحترافية العالية التي بلغها طيارو القوات الجوية وذلك من خلال تنفيذ العروض المتنوعة في سماء جربة التونسية مشيراً إلى تميز استعراضات فريق الصقور في المحافل العربية والعالمية .