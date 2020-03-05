اخبار السعوديه

المملكة تشارك بجناح خاص في معرض صناعة الطيران والدفاع بتونس

0 نشر
0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

Advertisements

شكرا لقرائتكم خبر عن المملكة تشارك بجناح خاص في معرض صناعة الطيران والدفاع بتونس والان نبدء بالتفاصيل

افتتح فخامة رئيس جمهورية تونس قيس سعيد اليوم المعرض الدولي لصناعة الطيران والدفاع في دورته الأولى بحضور عالمي حيث شاركت أكثر من ٤٠ دولة عربية وأجنبية .

وخلال فقرات برنامج الافتتاح الأولى قدم الصقور عروض طيران ب ٧ طائرات من نوع هوك مؤكدين قدرتهم على الاحترافية في إداء مثل تلك العروض في السماء .

780887.jpg

٢٠ دقيقة قدمها فريق الصقور السعودية أمام الرئيس التونسي والوفود العالمية وأختتم العرض برسم شعار المملكة في السماء ( سيفين ونخلة ) والذي يعتبر أحد العروض التي دخلت في موسوعة جينيس وتميزت بها قواتنا الجوية .

Advertisements

ثم بعد ذلك افتتح رئيس الجمهورية التونسية المعرض والذي شاركت فيه أكثر من ٢٥٠ شركة متخصصة في صناعة الطيران والدفاع ، وخلال الجولة حضي فريق الصقور السعودية والوفد السعودي بالسلام على رئيس الجمهورية التونسية وتقديم هدية تذكارية له .

279c74a212.jpg

حضر الافتتاح اللواء الطيار ركن طلال بن سليمان الغامدي نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية والقائم بأعمال السفارة ا عصام بن صالح الجطيلي والملحق العسكري بسفارة خادم الحرمين الشريفين بجمهورية تونس العميد الركن محمد تركي السبيعي .

وفي الجناح الخاص بالصقور السعودية أكد نائب قائد القوات الجوية الملكية السعودية على الاحترافية العالية التي بلغها طيارو القوات الجوية وذلك من خلال تنفيذ العروض المتنوعة في سماء جربة التونسية مشيراً إلى تميز استعراضات فريق الصقور في المحافل العربية والعالمية .

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر المملكة تشارك بجناح خاص في معرض صناعة الطيران والدفاع بتونس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.

كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

الكلمات الدلائليه
Advertisements

إقرأ ايضا

قد تقرأ أيضا