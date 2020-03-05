شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة الطفلة المفقودة " جوهرة " بعد 72 ساعة من اختفائها والان نبدء بالتفاصيل

نجحت الأجهزة الأمنية بالقصيم بعد 72 ساعة فى إعادة الطفلة المفقودة " جوهرة "، والتي اختفت من أمام منزلها يوم الاثنين الماضى .

وقد تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماع مع هاشتاق "البحث عن مفقوده بريده الجوهره " الذي يظهر فيه مقطع مصور لخروج الفتاة ذات 12 ربيعًا من أمام منزلها في منطقة القصيم ببريدة فجر الإثنين الماضي.

وقد أعلنت أسرتها عن اختفائها للتواصل مع الجهات المختصة.

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من جانبة أشاد أميرمنطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بالمهنية والاحترافية التى تحلى بها رجال الأمن فى عملية البحث والعثور على المفقودة " الجوهرة.

وثمن أمير القصيم لمدير وضباط وأفراد شرطه المنطقة والبحث الجنائي جهودهم ومواصلتهم البحث والسهر حتى الوصول لمكانها وإعادتها الى أهلها بخير.

فيما غرد والد الطفلة على تويتر :" الحمدالله تم العثورعليها وهي بصحه وسلامه اللهم لك الحمد شكرا لكل من شارك ودعا الله يجعله في موازين حسناتكم ولا يريكم مكروه بمن تحبون" .