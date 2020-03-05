شكرا لقرائتكم خبر عن إعادة الطفلة المفقودة " جوهرة " بعد 72 ساعة من اختفائها والان نبدء بالتفاصيل
نجحت الأجهزة الأمنية بالقصيم بعد 72 ساعة فى إعادة الطفلة المفقودة " جوهرة "، والتي اختفت من أمام منزلها يوم الاثنين الماضى .
وقد تفاعل نشطاء موقع التواصل الاجتماع مع هاشتاق "البحث عن مفقوده بريده الجوهره " الذي يظهر فيه مقطع مصور لخروج الفتاة ذات 12 ربيعًا من أمام منزلها في منطقة القصيم ببريدة فجر الإثنين الماضي.
وقد أعلنت أسرتها عن اختفائها للتواصل مع الجهات المختصة.
من جانبة أشاد أميرمنطقة القصيم صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز بالمهنية والاحترافية التى تحلى بها رجال الأمن فى عملية البحث والعثور على المفقودة " الجوهرة.
وثمن أمير القصيم لمدير وضباط وأفراد شرطه المنطقة والبحث الجنائي جهودهم ومواصلتهم البحث والسهر حتى الوصول لمكانها وإعادتها الى أهلها بخير.
فيما غرد والد الطفلة على تويتر :" الحمدالله تم العثورعليها وهي بصحه وسلامه اللهم لك الحمد شكرا لكل من شارك ودعا الله يجعله في موازين حسناتكم ولا يريكم مكروه بمن تحبون" .
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