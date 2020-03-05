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76 مليون ريال لمشروعات بلدية فى عسير

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وقع أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي اليوم عقود مشروعات بلدية وخدمية بالمنطقة مع عدد من الشركات والمؤسسات المتخصصة بتكلفة تجاوزت الـ 76 مليون ريال.

وشملت المشروعات تطوير وتحسين الطرق والشوارع والميادين في نطاق بلدية خميس مشيط، ومشروع إنشاء وتطوير الأسواق و المسالخ في بلدية قنا، كذلك مشروعات سفلتة ورصف وإنارة في نطاق عمل بلدية بللسمر، ومشروعات سفلتة وإنارة وتطوير الطرق والمخططات وإزالة الصخور في نطاق بلدية محايل عسير.

وجاءت بقية المشروعات في نطاق عمل أمانة عسير، حيث اشتملت على مشروع صيانة وتطوير نظام الدعم الفني لأنظمة تقنية المعلومات، ومشروع الإصحاح البيئي لمكافحة آفات الصحة العامة بمدينة أبها، ومشروع توريد وتركيب الشاشات الدعائية للأمانة.

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