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2020-03-05 ضبط مواطن ستيني زعم توظيف النساء مقابل مبالغ مالية تورط بعدة جرائم نصب واحتيال في عددٍ من المناطق متابعات الخليج 365 - واس ألقت شرطة القصيم القبض على مواطن تورط في جرائم النصب والاحتيال وزعم توظيف النساء مقابل مبالغ مالية.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة القصيم بأن نتائج المتابعة الأمنية لجرائم الاعتداء على الأموال أسفرت بفضل الله تعالى عن القبض على متهمٍ – سعودي الجنسية – في العقد السادس من العمر ، وذلك بعد توفر الدلائل على تورطه بارتكاب جرائم النصب والاحتيال في عددٍ من المناطق ، والإيهام بتوظيف النساء في المصالح الحكومية ، والحصول على مبالغ مالية مقابل ذلك ، حيث تم إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه . تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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