شكرا لقرائتكم الصحة : لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة اليوم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

2020-03-05 الصحة : لا إصابات جديدة بفيروس كورونا في المملكة اليوم متابعات الخليج 365 - الرياض Advertisements أعلنت وزارة الصحة أنه لم يتم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا اليوم في المملكة. وكانت المملكة أعلنت إصابة مواطنين قدما من المملكة عبر البحرين وقد زارا إيران ولم يفصحا عن ذلك لدى دخولهما الأراضي السعودية. تواصل معنا على تابعنا علىتواصل معنا على شارك الخبر











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