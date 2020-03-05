مفتي البوسنة: تعليق العمرة يحقق المصلحة ويحفظ الأرواح

2020-03-05

متابعات الخليج 365 - واس

نوه رئيس العلماء والمفتي العام بالبوسنة والهرسك الشيخ حسين كفازوفيتش بالإجراءات التي تبذلها المملكة للاهتمام بصحة المعتمرين، والتدابير التي اتخذتها في سبيل الحد من انتشار فيروس كورونا.

جاء ذلك في برقية تلقاها معالي وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ، مؤكداً فيها تضامنه وثقته التامة مع تلك الإجراءات، وأنها تأتي حرصاً من حكومة خادم الحرمين الشريفين على سلامة قاصدي بيت الله الحرام ومسجد نبيّه، وتحقيقاً للمصلحة العامة، وحفاظاً على الأرواح من مرض كورونا المنتشر في العالم.

وأوضح أن الأمر بالإيقاف المؤقت لدخول المعتمرين يتوافق مع القواعد الشرعية، وبه منافع عظيمة للحفاظ على صحة المسلمين، عاداً المملكة مضرب المثل للجميع بحزمها واستعدادها لاتخاذ التدابير المشتركة عندما يتعلق الأمر بالحج والعمرة من أجل حماية الأرواح.

ودعا الله عز وجل أن يحفظ المملكة العربية السعودية ، قيادةً وحكومةً وشعباً، وأن يمُنّ عليها بدوام التقدُّم والازدهار.

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