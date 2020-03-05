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شكرا لقرائتكم فيديو.. القرود تهاجم مجمعاً تعليمياً بالمندق .. وتعليم الباحة: ظاهرة عامة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
فيديو.. القرود تهاجم مجمعاً تعليمياً بالمندق .. وتعليم الباحة: ظاهرة عامة
متابعات الخليج 365 - محمد المقصّي - الباحة :
أصبح منظر مشاهدة القرود وهي تتعلق بأسوار مجمع تعليمي في المندق معتاداً لأولياء الأمور، بالرغم من مطالبتهم المتكررة للجهات المختصة منذ سنوات بإنهاء هذه الظاهرة، ولكن إلى الآن لم يتم حل هذه المشكلة والمعاناة.
وقال حمدان العماري لـ ” متابعات الخليج 365 “: إنه شاهد القرود وهي تتعلق بأسوار مجمع تعليمي للبنات في المندق، وهذه المعاناة ليست وليدة اللحظة بل منذ سنوات، وبالرغم من المطالبات العديدة إلا أنه لم يحدث حتى الآن أي حلول لمنع وقوع كارثة أو مصيبة للطالبات.
من جهة أخرى أوضح لـ ” متابعات الخليج 365 ” المتحدث الرسمي لتعليم الباحة محمد بن سعيد هضبان، أن انتشار القرود في أرجاء المنطقة يعد ظاهرة بيئية عامة يعاني منها جميع سكان المنطقة، وفيما يخص المباني التعليمية كإحدى مكونات التنوع العمراني في المنطقة فإن الإدارة العامة للتعليم ممثلة في إدارة المباني عملت على تأمين المباني المدرسية -وفق الاحتياج – من جميع المهددات التي قد يتعرض لها طلاب وطالبات المنطقة – سائلين المولى عز وجل أن يحفظ الجميع من أي مكروه.
وأضاف: الأمن والسلامة مطلب تعمل وزارة التعليم على تعزيزه ومتابعته تنظيماً وتنفيذاً من خلال إدارات الأمن والسلامة المدرسية، وفيما يتعلق بتزايد ظاهرة انتشار القرود في أنحاء المنطقة ومنها المؤسسات التعليمية كمكون أساسي في الانتشار العمراني وما قد تسببه من حالات هلع وخوف في المجتمع التعليمي، فقد رفع المدير العام للتعليم الدكتور عبد الخالق الزهراني خطاباً لمقام إمارة المنطقة لطلب تشكيل لجنة من الجهات ذات العلاقة لدراسة حالة تزايد انتشار تلك الحيوانات في أرجاء المنطقة والعمل على إيجاد حلول تحد من تواجدها داخل المناطق السكنية وبالتالي إبعادها عن محيط المدارس.
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