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زيارة كارستن ساش الرياض ومشاركته اجتماع مجموعة العشرين المعني بالبيئة

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - مكة _ الرياض

زار الدكتور كارستن ساش، المدير العام للسياسة الدولية والأوروبية وسياسة المناخ في الوزارة الاتحادية الألمانية للبيئة وحماية الطبيعة والأمن النووي، الرياض من 1 إلى 4 مارس، حيث شارك في اجتماع مجموعة العشرين المعني بالبيئة.

وكما قام باجتماعات ثنائية برفقة السفير يورغ راناو، حيث اجتمعا بوزير الطاقة، الأمير عبدالعزيز بن سلمان، ووزير البيئة والمياه والزراعة المهندس عبدالرحمن بن عبدالمحسن الفضلي، لمناقشة التطورات المتعلقة بالسياسات المناخية وغيرها من القضايا الدولية والثنائية ذات الاهتمام المشترك. كما التقى الدكتور كارستن ساش معاون وزير الشؤون المالية الدولية في وزارة المالية، الأستاذ عبدالعزيز الرشيد، ومحافظ صندوق الاستثمار العام الأستاذ ياسر الرميان. كما زار كذلك مركز الملك عبدالله للدراسات والبحوث البترولية (KAPSARC)، خلال زيارته إلى الرياض، حيث استقبله رئيس المركز آدم سيمنسكي.

وفي 2 مارس استضاف السفير يورغ راناو حفل استقبال بمناسبة زيارته، حيث قدم الدكتور كارستن ساش محاضرة عن سياسة المناخ الأوروبية والألمانية، تلتها مناقشة مفتوحة مع الحضور. وفي حديثه قدم الصفقة الأوروبية الخضراء التي وضعتها المفوضية الأوروبية "بحلول 2050 على الأقل، "يتعين علينا في أوروبا أن نكون حياديين للمناخ، ولتحقيق ذلك نحتاج إلى العمل مع اتخاذ عدد من قرارات الاستثمار والبحث والتطوير في الوقت الراهن". وبالإشارة إلى رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، أضاف قائلا: عام 2020 تحت رئاسة السعودية لمجموعة العشرين يجب أن يثبت فعالية اتفاقية باريس للمناخ.