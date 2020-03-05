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تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، نشاطًا للرياح وفرصة تشكّل عاصفة ترابية على: (تبوك، والجوف، والشمالية، وحائل، وشمال المدينة، وشمال وغرب القصيم) غدًا "الجمعة"؛ إلا أن يصرفها الله.
وقال عبر "تويتر" اليوم: "لا تنسوا دعاء الريح، وآمل من قائدي المركبات الحذر، وأهل الحلال والمخيمات تثبيت الخيام، ومن لديه مناسبة يحتاط لذلك في المناطق السابق ذكرها".
وتابع: "متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مكة والمدينة والقصيم والباحة وعسير وجازان وشقراء وساجر وعفيف ووادي الدواسر وسدير والزلفي وما حولها".
وأردف: "لا أنصح بالكشتة الجمعة فيما الخليج 365 ذكره، والرياض العاصمة وجنوبها والشرقية وما بينها الأجواء جيدة الجمعة".حالة الطقس الأرصاد رياح مثيرة للأتربة
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 01:00 PM
قال: على أهل الحلال تثبيت الخيام ومَن لديه مناسبة يحتاط.. "أجواء الرياض" جيدة
تَوَقّع الباحث في الطقس عضو لجنة "تسميات" عبدالعزيز الحصيني، نشاطًا للرياح وفرصة تشكّل عاصفة ترابية على: (تبوك، والجوف، والشمالية، وحائل، وشمال المدينة، وشمال وغرب القصيم) غدًا "الجمعة"؛ إلا أن يصرفها الله.
وقال عبر "تويتر" اليوم: "لا تنسوا دعاء الريح، وآمل من قائدي المركبات الحذر، وأهل الحلال والمخيمات تثبيت الخيام، ومن لديه مناسبة يحتاط لذلك في المناطق السابق ذكرها".
وتابع: "متوقع رياح من متوسطة إلى شبه قوية على مكة والمدينة والقصيم والباحة وعسير وجازان وشقراء وساجر وعفيف ووادي الدواسر وسدير والزلفي وما حولها".
وأردف: "لا أنصح بالكشتة الجمعة فيما الخليج 365 ذكره، والرياض العاصمة وجنوبها والشرقية وما بينها الأجواء جيدة الجمعة".
، توقعها "عاصفة ترابية" بهذه المناطق.. "الحصيني" مُنَبّهًا: لا تنسوا دعاء الريح ،
المصدر : الخليج 365
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كانت هذه تفاصيل خبر توقعها "عاصفة ترابية" بهذه المناطق.. "الحصيني" مُنَبّهًا: لا تنسوا دعاء الريح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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