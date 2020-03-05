، دراسة تُثبت العلاقة بين انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم والتهاب المفاصل الروماتيدي ،

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أوضح استشاري أمراض الصدر وطب النوم، ومدير مركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سراج ولي، أن الإصابة بانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم أكثر شيوعًا لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتيدي مقارنة بالأصحاء من أقرانهم.
ولفت "ولي" إلى أن دراسة حديثة أُجريت على ١٩٩ مشاركًا ممن تم تشخيصهم بالتهاب المفاصل الروماتيدي، والذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 50 سنة تقريبًا تحت إشراف مجموعة من الأطباء المختصين بأمراض الروماتيزم واضطرابات النوم: كشفت أن نسبة انتشار هذا الاضطراب كانت 58.1%.
وأضاف: تأتي هذه الدراسة امتدادًا للنشاط البحثي لمركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة؛ لافتًا إلى أنها خلصت إلى عدم وجود علاقة بين نشاطية المرض وانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.
وأشار ولي إلى أن الدراسة أجريت على مرحلتين، الأولى كانت لجمع البيانات باستخدام نماذج استبيانية معترف بها دوليًّا لتقييم نشاطية التهاب المفاصل الروماتيدي، وكذلك لتقييم نوم المريض بالإضافة للتاريخ المرضي، أما المرحلة الثانية فشَمِلت إجراء فحص النوم لـ115 مريضًا (أي بنسبة 55% من مرضى التهاب المفاصل الروماتيدي المشاركين في الدراسة).استشاري أمراض الصدر وطب النوم مستشفى جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سراج ولي
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 12:46 PM
ولي: أجريت على 199 مشاركًا تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 50 سنة
أوضح استشاري أمراض الصدر وطب النوم، ومدير مركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز الدكتور سراج ولي، أن الإصابة بانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم أكثر شيوعًا لدى مرضى التهاب المفاصل الروماتيدي مقارنة بالأصحاء من أقرانهم.
ولفت "ولي" إلى أن دراسة حديثة أُجريت على ١٩٩ مشاركًا ممن تم تشخيصهم بالتهاب المفاصل الروماتيدي، والذين تتراوح أعمارهم بين 12 إلى 50 سنة تقريبًا تحت إشراف مجموعة من الأطباء المختصين بأمراض الروماتيزم واضطرابات النوم: كشفت أن نسبة انتشار هذا الاضطراب كانت 58.1%.
وأضاف: تأتي هذه الدراسة امتدادًا للنشاط البحثي لمركز طب وبحوث النوم بمستشفى جامعة الملك عبدالعزيز بجدة؛ لافتًا إلى أنها خلصت إلى عدم وجود علاقة بين نشاطية المرض وانقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم.
وأشار ولي إلى أن الدراسة أجريت على مرحلتين، الأولى كانت لجمع البيانات باستخدام نماذج استبيانية معترف بها دوليًّا لتقييم نشاطية التهاب المفاصل الروماتيدي، وكذلك لتقييم نوم المريض بالإضافة للتاريخ المرضي، أما المرحلة الثانية فشَمِلت إجراء فحص النوم لـ115 مريضًا (أي بنسبة 55% من مرضى التهاب المفاصل الروماتيدي المشاركين في الدراسة).
، دراسة تُثبت العلاقة بين انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم والتهاب المفاصل الروماتيدي ،
المصدر : الخليج 365
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