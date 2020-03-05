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عقدت لجنة الذكاء الاصطناعي بغرفة الرياض، أول اجتماعاتها، يوم الثلاثاء 3 مارس 2020م في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
بدأ الاجتماع بين أعضاء اللجنة بانتخاب عبدالله العجلان رئيسًا للجنة، ومحمد العمر نائبًا للرئيس، كما تضم اللجنة في عضويتها كلًّا من: نواف الضراب، وليد البلاع، أحمد كريري، صفوان المضيان، عبدالعزيز الحمادي، وخالد الباز.
وأكد رئيس اللجنة عبدالله العجلان، سعي الجميع لبذل أقصى الجهود لخدمة مجال الذكاء الاصطناعي وتذليل العقبات الاستثمارية التي تواجه القطاع والمستثمرين، وإضافة المزيد من الجهود لتحسين وتطوير بيئة الذكاء الاصطناعي، وتشجيع استثماراته بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030م، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
واستعرضت اللجنة رؤيتها وأهدافها، ومناقشة خطة عملها وأبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتطلب التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وناقشت تنظيم عدد من الفعاليات التي تساهم في رفع الوعي بالاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.
غرفة الرياض لجنة الذكاء الاصطناعي الرياض
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 12:45 PM
تسعى لتذليل العقبات الاستثمارية التي تواجه القطاع والمستثمرين به"لجنة الذكاء الاصطناعي" بغرفة الرياض تنتخب مجلس إدارتها باجتماعها الأول
عقدت لجنة الذكاء الاصطناعي بغرفة الرياض، أول اجتماعاتها، يوم الثلاثاء 3 مارس 2020م في مقر مركز الرياض الدولي للمؤتمرات والمعارض.
بدأ الاجتماع بين أعضاء اللجنة بانتخاب عبدالله العجلان رئيسًا للجنة، ومحمد العمر نائبًا للرئيس، كما تضم اللجنة في عضويتها كلًّا من: نواف الضراب، وليد البلاع، أحمد كريري، صفوان المضيان، عبدالعزيز الحمادي، وخالد الباز.
وأكد رئيس اللجنة عبدالله العجلان، سعي الجميع لبذل أقصى الجهود لخدمة مجال الذكاء الاصطناعي وتذليل العقبات الاستثمارية التي تواجه القطاع والمستثمرين، وإضافة المزيد من الجهود لتحسين وتطوير بيئة الذكاء الاصطناعي، وتشجيع استثماراته بما يتلاءم مع رؤية المملكة 2030م، وتحقيق تطلعات القيادة الرشيدة.
واستعرضت اللجنة رؤيتها وأهدافها، ومناقشة خطة عملها وأبرز القضايا والموضوعات المتعلقة بالذكاء الاصطناعي، والتي تتطلب التكامل مع الجهات الحكومية والخاصة ذات العلاقة، وناقشت تنظيم عدد من الفعاليات التي تساهم في رفع الوعي بالاستثمار في مجال الذكاء الاصطناعي.
، "لجنة الذكاء الاصطناعي" بغرفة الرياض تنتخب مجلس إدارتها باجتماعها الأول ،
المصدر : الخليج 365
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