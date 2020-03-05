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أكد الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة أنه ومع إيماننا بقضاء الله وقدره، وسؤالنا الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد، إلا أن الإجراءات الصارمة المتنوعة الموفقة من قبل الدولة في التضييق على انتشار فيروس “كورونا” في بلادنا هي محل إجلال وإكبار من المواطنين والمقيمين والزوار.
وكانت المملكة قد قررت تعليق العمرة للمواطنين والمقيمين فيها مؤقتاً؛ خوفاً من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وقال بيان وزارة الداخلية: إنه سيتم مراجعة قرار التعليق بشكل مستمر، وإيقاف العمل به، إذا انتفت الأسباب التي دعت إليه”.
وفي وقت سابق تم تعليق إصدار تأشيرات عمرة للقادمين من الخارج، ومنع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من دخول مكة والمدينة.صالح المغامسي فيروس كورونا الجديد
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 12:42 PM
قال: مع الإيمان بقضاء الله وقدره.. وندعو الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد
أكد الشيخ صالح المغامسي إمام وخطيب مسجد قباء بالمدينة أنه ومع إيماننا بقضاء الله وقدره، وسؤالنا الله تعالى أن يحفظ البلاد والعباد، إلا أن الإجراءات الصارمة المتنوعة الموفقة من قبل الدولة في التضييق على انتشار فيروس “كورونا” في بلادنا هي محل إجلال وإكبار من المواطنين والمقيمين والزوار.
وكانت المملكة قد قررت تعليق العمرة للمواطنين والمقيمين فيها مؤقتاً؛ خوفاً من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.
وقال بيان وزارة الداخلية: إنه سيتم مراجعة قرار التعليق بشكل مستمر، وإيقاف العمل به، إذا انتفت الأسباب التي دعت إليه”.
وفي وقت سابق تم تعليق إصدار تأشيرات عمرة للقادمين من الخارج، ومنع مواطني دول مجلس التعاون الخليجي من دخول مكة والمدينة.
، "المغامسي": إجراءات الدولة الصارمة للتضييق على "كورونا" محل إجلال ،
المصدر : الخليج 365
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