شكرا لقرائتكم خبر عن "ري الأحساء " تعرف المزارعين بغرامات نظام حماية المرافق والان نبدء بالتفاصيل

عقد فرع المؤسسة العامة للري بالأحساء مساء أمس الاربعاء اللقاء المفتوح الثاني للمزارعين في محافظة الأحساء، حيث بدء اللقاء بالتعريف بالخدمات الإلكترونية التي تقدمها المؤسسة للمزارعين والتي تحتوي على أكثر من 25 خدمة إلكترونية تحقيقاً لرضى المستفيد وتوفير مؤشرات أداء لمتخذي القرار ومساهمة في تحقيق خطة التحول الرقمي والتكامل مع الجهات الحكومية الأخرى.

كما جرى خلال اللقاء تقديم عرض تعريفي بلائحة الغرامات المتعلقة بمخالفات نظام حماية المرافق العامة بهدف حماية البيئة والمساهمة في الحفاظ على الرقعة الزراعية واستدامتها.

وذكر المختصون بالمؤسسة المزارعين أن تطبيق أنظمة الري الحديثة في المزارع يُعتبر أمراً ضرورياً بعد استحداث وتطوير مشروع نقل مياه الري إلى مزارع الواحة من خلال أنابيب مغلقة بدلاً من القنوات الخرسانية المكشوفة التقليدية والذي يُعد من مشاريع المؤسسة الاستراتيجية، ويتم التحكم به آلياً عن طريق محابس تُفتح وتغلق آلياً عن طريق نظام التحكم الإشرافي وتجميع البيانات (اسكادا) يهدف لتحسين إدارة مياه الري ودعم خطط التنمية الزراعية.

وقد أوضح المتحدث الرسمي للمؤسسة هشام الثنيان أن عقد مثل هذه اللقاءات يأتي انطلاقاً من رسالة المؤسسة العامة للري في نشر ثقافة المحافظة على المياه كثروة هامة تحتم الضرورة ترشيد استخدامها من خلال تطوير نظام نقل مياه الري ورفع الكفاءة الحقلية، والاستفادة من التقنيات الحديثة باستخدام أنظمة الري الحديثة بدلاً من أنظمة الري التقليدية.