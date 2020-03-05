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خادم الحرمين الشريفين يهنئ رئيس جمهورية غانا بذكرى اليوم الوطني لبلاده

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس _ الرياض بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز برقية تهنئة للرئيس نانا أكوفو أدو، رئيس جمهورية غانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. Advertisements وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة السعودية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية تهنئة للرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجيا لحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.



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