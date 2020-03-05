، بلا اعتلالات عصبية.. جراحة ناجحة تستأصل ورمًا دماغيًّا لمريضة بشرورة ،

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نجح -بفضل الله- فريق طبي متخصص بمستشفى شرورة العام، في إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم من الفص الأيمن لدماغ مريضة.
هذا وكانت المريضة تعاني من ألم في الرأس وضعفٍ في النظر، وقد أثبت الفحص النظري وجود تورم في عصب العيون.
وقد خرجت المريضة من المستشفى -ولله الحمد- بعد 8 أيام من إجراء العملية، وهي تتمتع بصحة جيدة، وبدون وجود اعتلالات عصبية.فريق طبي مستشفى شرورة العام استئصال ورمًا دماغيًّا
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 11:51 AM
خرجت من المستشفى العام بعد 8 أيام من إجراء العملية وهي تتمتع بصحة جيدة
نجح -بفضل الله- فريق طبي متخصص بمستشفى شرورة العام، في إجراء عملية جراحية لاستئصال ورم من الفص الأيمن لدماغ مريضة.
هذا وكانت المريضة تعاني من ألم في الرأس وضعفٍ في النظر، وقد أثبت الفحص النظري وجود تورم في عصب العيون.
وقد خرجت المريضة من المستشفى -ولله الحمد- بعد 8 أيام من إجراء العملية، وهي تتمتع بصحة جيدة، وبدون وجود اعتلالات عصبية.
، بلا اعتلالات عصبية.. جراحة ناجحة تستأصل ورمًا دماغيًّا لمريضة بشرورة ،
المصدر : الخليج 365
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