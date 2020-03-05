- 1/2
- 2/2
︎ :
.
إن تحدثنا عن تطبيقات التخصيص على أندرويد، فحدّث بلا حرج، حيث هناك الآلاف بل عشرات الآلاف من هذه التطبيقات، وأبرزها طبعًا تطبيقات اللانشر ومن ثم تطبيقات حزم الأيقونات، وبعد ذلك تأتي تطبيقات التخصيص الأخرى، Flora icon أحد تطبيقات حزم الأيقونات الجديدة على متجر جوجل بلاي، وجميع رموزه مستوحاة من التصميم الأنيق ماتيريال ديزاين لجوجل.
ويجب معرفة أن التطبيق قادم بأكثر من 1300 أيقونة بجودة HD، مع العديد من الرموز البديلة ودعم التقويم الديناميكي، ومجموعة من أكثر من 100 خلفية مع دعم Muzei Live Wallpaper و 6 نماذج Kustom و 7 لـ Zooper
كذلك يمكن التنقل بين الرموز عن طريق تمرير القائمة بأكملها أو البحث فيها عن طريق البحث النصي، فضلًا عن دعمه لمعاينة الرموز وطلب أي رمز مفقود من خلال الخيارات المدمجة بداخله.
وفي الإعدادات، يمكنك اختيار سمة التطبيق، وإذا قمت بتلوين شريط التنقل، فقم بتمكين الرسوم المتحركة والخلفية في المعاينة، وبالمناسبة يدعم التطبيق تقريبًا أكثر اللانشرات تحميلًا كنوفا لانشر وآكشن لانشر وجو لانشر ,,,إلخ.
أخيرًا، وكما هو معروف عن هذه النوعية من التطبيقات، فهي دائمًا ما تكون متاحة للتحميل مقابل الدفع، وبنفس الوقت، يكثر تواجدها مع التطبيقات المتاحة مجّانًا ولفترة محدودة، على أي حال، لتحميل تطبيق Flora icon يجب أن يعمل هاتفك بإصدار 4.1 فأحدث، ويمكنك تحميل عبر الرابط في الأسفل.
تحميل تطبيق Flora icon على أندرويد.
كانت هذه تفاصيل خبر تطبيق Flora icon يُقدّم لك أكثر من 1000 رمز مستوحى من تصميم جوجل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على واتس المملكة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.