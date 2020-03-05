تطبيق Flora icon يُقدّم لك أكثر من 1000 رمز مستوحى من تصميم جوجل

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إن تحدثنا عن تطبيقات التخصيص على أندرويد، فحدّث بلا حرج، حيث هناك الآلاف بل عشرات الآلاف من هذه التطبيقات، وأبرزها طبعًا تطبيقات اللانشر ومن ثم تطبيقات حزم الأيقونات، وبعد ذلك تأتي تطبيقات التخصيص الأخرى، Flora icon أحد تطبيقات حزم الأيقونات الجديدة على متجر جوجل بلاي، وجميع رموزه مستوحاة من التصميم الأنيق ماتيريال ديزاين لجوجل.

ويجب معرفة أن التطبيق قادم بأكثر من 1300 أيقونة بجودة HD، مع العديد من الرموز البديلة ودعم التقويم الديناميكي، ومجموعة من أكثر من 100 خلفية مع دعم Muzei Live Wallpaper و 6 نماذج Kustom و 7 لـ Zooper

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كذلك يمكن التنقل بين الرموز عن طريق تمرير القائمة بأكملها أو البحث فيها عن طريق البحث النصي، فضلًا عن دعمه لمعاينة الرموز وطلب أي رمز مفقود من خلال الخيارات المدمجة بداخله.



وفي الإعدادات، يمكنك اختيار سمة التطبيق، وإذا قمت بتلوين شريط التنقل، فقم بتمكين الرسوم المتحركة والخلفية في المعاينة، وبالمناسبة يدعم التطبيق تقريبًا أكثر اللانشرات تحميلًا كنوفا لانشر وآكشن لانشر وجو لانشر ,,,إلخ.

أخيرًا، وكما هو معروف عن هذه النوعية من التطبيقات، فهي دائمًا ما تكون متاحة للتحميل مقابل الدفع، وبنفس الوقت، يكثر تواجدها مع التطبيقات المتاحة مجّانًا ولفترة محدودة، على أي حال، لتحميل تطبيق Flora icon يجب أن يعمل هاتفك بإصدار 4.1 فأحدث، ويمكنك تحميل عبر الرابط في الأسفل.

تحميل تطبيق Flora icon على أندرويد.

