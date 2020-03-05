مايكروسوفت تشوّق لقائمة ابدأ ويندوز 10 بتصميم جديد

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منذ اعتماد فكرة المربعات الحية في ويندوز استخدمتها مايكروسوفت بكثافة وذلك في ويندوز 10 منذ خمسة أعوام، لكنها الآن تختبر الشركة تصميم جديد يخفف التركيز على هذه الفكرة بوضوح.
وتبحث مايكروسوفت فكرة تقليل عدد الألوان وتوحيدها قدر الإمكان في قائمة ابدأ والتخفيف من الفوضى الموجودة بحيث تكون القائمة أبسط ويمكن تمييز التطبيقات الموجودة فيها بسهولة أكبر ومن نظرة واحدة.
تخلت مايكروسوفت عن المربعات الحية في قائمة ابدأ بنسخة ويندوز 10 إكس المصممة للأجهزة ثنائية الشاشة.
لن تتخلى مايكروسوفت نهائياً عن المربعات الحية في قائمة ابدأ الجديدة، لكنها ستخفف التركيز عليها، مع إتاحة المجال لمن يفضلها باستخدامها كالمعتاد.
لكن كل هذه التطمينات تبدو مؤقتة وأن الشركة مستقبلاً ستتخلى عنها نهائياً، خاصة أن العديد من التطبيقات الرسمية المحملة مسبقاً في ويندوز 10 لا تدعمها بالأصل، ولا يوجد حماس كافي لدى المطورين لدعمها.
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