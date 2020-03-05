السعودية اليوم / "العمل إخلاص" مبادرة تنظمها وكالة شؤون المسجد النبوي



المدينة المنورة 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

نظمت وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي ممثلة في الإدارة العامة لمكتبة المسجد النبوي أمس، فعالية بعنوان "العمل إخلاص", ضمن فعاليات مبادرة القيم والأخلاق "خير أمة".

وأوضح مدير الإدارة العامة لمكتبة المسجد النبوي رشيد بن مسعد الرفيعي أن الفعالية تهدف إلى تعزيز قيمة الإخلاص لدى الموظفين والزوار, والارتقاء بالخدمات المقدمة لقاصدي مسجد المصطفى صلى الله عليه وسلم.

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10:52ت م

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