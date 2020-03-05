السعودية اليوم / "التنمر مشكلة وحل" حلقة نقاش في جامعة نجران



نجران 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

نظمت جامعة نجران ممثلة ببرنامج التربية وعلم النفس بكلية التربية بشطر الطالبات أمس، حلقة نقاش بعنوان "التنمر مشكلة وحل"، وذلك على مسرح الكلية.

وتناولت حلقة النقاش التعريف بمشكلة التنمر وكيفية التعامل معها وحلها، من خلال التعريف بمفهوم التنمر وأنواعه، ومراحل التنمر ومجالاته، وأضراره على الفرد والمجتمع، والحلول المقترحة.

// انتهى //

10:16ت م

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