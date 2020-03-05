السعودية اليوم / محاضرة بجمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف



الطائف 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

تُنظم جمعية الدعوة والإرشاد وتوعية الجاليات بالطائف يوم السبت القادم محاضرة بعنوان " اقتداء المؤمنات بأمهات المؤمنين ", بجامع مسعود الفيفي عقب صلاة المغرب.

وتأتي هذه المحاضرة ضمن الدروس والمحاضرات الدينية والتوعوية للجمعية ولتبصير الناس بأمور دينهم.

// انتهى //

10:10ت م

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