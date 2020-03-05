السعودية اليوم / الدكتور الربيعة يلتقي مديرة منظمة اليونيسيف ورئيس البنك الإسلامي للتنمية



الرياض 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

التقى معالي المستشار بالديوان الملكي المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية الدكتور عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة بالرياض أمس الأول، المديرة التنفيذية لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف " هنرييتا فور ، ورئيس البنك الإسلامي للتنمية الدكتور بندر حجار ، وذلك على هامش فعاليات منتدى الرياض الدولي الإنساني الثاني.

وجرى خلال اللقاءين بحث الأمور ذات الاهتمام المشترك المتعلقة بالشؤون الإنسانية والإغاثية وسبل تعزيز التنسيق والتعاون بين الطرفين، كما ناقش الجانبان مستجدات المشاريع المشتركة بينهما وسبل تطويرها، والموضوعات المدرجة في المنتدى.

وقدمت مديرة منظمة اليونيسيف شكرها الجزيل للمملكة ممثلة بالمركز على دعمه برامج المنظمة لتقديم مختلف أشكال العون للأطفال بالبلدان المتضررة حول العالم.

بدوره أثنى الدكتور بندر حجار على إسهامات مركز الملك سلمان للإغاثة في ميدان العمل الإنساني واتباعه أساليب علمية حديثة في أداء رسالته الإنسانية.

// انتهى//

09:54ت م

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