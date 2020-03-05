شكرا لقرائتكم خبر عن القيادة تهنىء رئيس غانا بذكرى اليوم الوطني والان نبدء بالتفاصيل

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة لفخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وأعرب الملك المفدى باسمه واسم شعب وحكومة المملكة عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة لفخامته، ولحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق اطراد التقدم والازدهار. كما بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع برقية تهنئة لفخامة الرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده. وعبر سمو ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة لفخامته، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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