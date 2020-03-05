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لبنان يسجل إصابة بفيروس كورونا لمواطن عائد من مصر
تم اتخاذ جميع تدابير الوقاية المفروضة وعزله
متابعات الخليج 365 - متابعة
سجل لبنان حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لمواطن عائد مؤخرًا من مصر، حسب وكالة الإعلام الوطنية اللبنانية.
وقالت وكالة الأنباء الرسمية إن بيانًا صدر عن إدارة مستشفى سيدة المعونات الجامعي بمدينة جبيل، وأن المستشفى استقبل أحد المرضى الوافد حديثاً من مصر.
وأوضحت إدارة المستشفى أنه تبين بعد إجراء الفحوص اللازمة أن متابعات الخليج 365 يحمل فيروس كورونا، مما استدعى مباشرة الإجراءات الضرورية ليتم نقله إلى مستشفى رفيق الحريري الجامعي في العاصمة بيروت.
وأضاف المستشفى أنه فور استقبال المريض تم إبلاغ وزارة الصحة اللبنانية “التي طمأنت إلى عدم ضرورة إجراء فحوص وخصوصاً لأن البلد الوافد منه غير موبوء”.
وأشار مستشفى سيدة المعونات في جبيل أنه إثر الاشتباه بإصابته بفيروس “الكورونا”، اتخذت جميع تدابير الوقاية المفروضة وتم عزله في غرفة مجهزة إلى حين صدور نتائج الفحوص.
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