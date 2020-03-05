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الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غانا بذكرى اليوم الوطني

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2020-03-05

الملك سلمان وولي العهد يهنئان رئيس غانا بذكرى اليوم الوطني

متابعات الخليج 365 - واس

بعث خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، برقية تهنئة للرئيس نانا أكوفو أدو رئيس جمهورية غانا بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

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وأعرب الملك باسمه واسم شعب وحكومة المملكة العربية عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات بالصحة والسعادة له، ولحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق اطراد التقدم والازدهار.

كما بعث ولي العهد الأمير برقية تهنئة للرئيس نانا أكوفو أدو بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلاده.

وعبر ولي العهد عن أطيب التهاني وأصدق التمنيات بموفور الصحة والسعادة له، راجياً لحكومة وشعب جمهورية غانا الصديق المزيد من التقدم والازدهار.

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