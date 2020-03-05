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الإمارات للمواطنين والمقيمين: تجنبوا السفر بسبب كورونا
في حال السفر سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة
متابعات الخليج 365 -الرياض
أهابت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية بالمواطنين والمقيمين ضرورة تجنب السفر نظرًا للوضع الحالي لفيروس كورونا المستجد وتفشيه في عدة دول.
ونقلت وكالة أنباء الإمارات عن وزارة الصحة قولها إنه في حال تم السفر فإنه سيتم اتخاذ الإجراءات الوقائية عند العودة من خارج الدولة وفق تقدير السلطات المختصة متمثلة في الفحوصات الطبية في المطار ومن ثم الإبقاء في الحجر الصحي المنزلي لحين التأكد من سلامة المسافر، وفي حال التأكد من الإصابة بالفيروس فإنه سيتم تطبيق إجراءات العزل الصحي في المنشآت الصحية وذلك ضمانا لسلامته وتجنب مخالطة الآخرين.
ومنذ إعلان منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ حول العالم بسبب انتشار الفيروس، اتخذت الإمارات التدابير والإجراءات الاحترازية الصحيحة اتباعاً للمعايير الصحية العالمية، وتوفير المستلزمات الطبية الوقائية كافة، حتى نجحت في شفاء 5 حالات بفضل الرعاية الصحية التي وفرتها لجميع الحالات المصابة بـ كورونا.
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