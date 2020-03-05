محمد بن مسعود - الدمام - اللجنة الوطنية تسجل 139 إصابة جديدة.. والإجمالي يصل 80.409 أفادت الصين بأن 31 شخصًا توفوا جراء فيروس كورونا المستجد؛ لتتجاوز الحصيلة الإجمالية حاجز الـ3000 حالة وفاة. وسجلت اللجنة الوطنية للصحة أيضًا 139 إصابة جديدة، بارتفاع طفيف عن الـ119 إصابة في اليوم السابق؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 80.409.الصين فيروس كورونا الجديد الصين: حصيلة وفيات فيروس كورونا تتجاوز الـ3000 حالة وكالة الأنباء السعودية (واس) الخليج 365 2020-03-05 أفادت الصين بأن 31 شخصًا توفوا جراء فيروس كورونا المستجد؛ لتتجاوز الحصيلة الإجمالية حاجز الـ3000 حالة وفاة. وسجلت اللجنة الوطنية للصحة أيضًا 139 إصابة جديدة، بارتفاع طفيف عن الـ119 إصابة في اليوم السابق؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 80.409. Advertisements 05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 08:32 AM اللجنة الوطنية تسجل 139 إصابة جديدة.. والإجمالي يصل 80.409 اللجنة الوطنية تسجل 139 إصابة جديدة.. والإجمالي يصل 80.409 أفادت الصين بأن 31 شخصًا توفوا جراء فيروس كورونا المستجد؛ لتتجاوز الحصيلة الإجمالية حاجز الـ3000 حالة وفاة. وسجلت اللجنة الوطنية للصحة أيضًا 139 إصابة جديدة، بارتفاع طفيف عن الـ119 إصابة في اليوم السابق؛ مما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 80.409. ، الصين: حصيلة وفيات فيروس كورونا تتجاوز الـ3000 حالة ،

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