، "التجارة" تشهّر بمركز يبيع إطارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات ،

- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
محمد بن مسعود - الدمام - شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، بصاحب منشأة تختص بزيوت وإطارات السيارات؛ وذلك بعد صدور حُكم يقضي بإدانة صاحب المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في حي العوالي بمكة المكرمة.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة الذي يقضي بفرض غرامة مالية على المخالف، مع إغلاق المنشأة لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
ويأتي ذلك امتدادًا لجهود وزارة التجارة في ضبط ومصادرة وإتلاف السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بمختلف مناطق المملكة، والتصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم؛ حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.وزارة التجارة والاستثمار نظام مكافحة الغش التجاري
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441 08:40 AM
شهّرت وزارة التجارة والاستثمار، بصاحب منشأة تختص بزيوت وإطارات السيارات؛ وذلك بعد صدور حُكم يقضي بإدانة صاحب المنشأة بمخالفة نظام مكافحة الغش التجاري بعرض وبيع إطارات سيارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات والمقاييس في حي العوالي بمكة المكرمة.
ونشرت الوزارة ملخص الحكم القضائي من المحكمة الجزائية بمكة المكرمة الذي يقضي بفرض غرامة مالية على المخالف، مع إغلاق المنشأة لمدة عشرة أيام، ومصادرة وإتلاف الكميات المضبوطة، والتشهير عبر نشر منطوق الحكم في صحيفتين على نفقة المخالف.
ويأتي ذلك امتدادًا لجهود وزارة التجارة في ضبط ومصادرة وإتلاف السلع المغشوشة وغير المطابقة للمواصفات القياسية السعودية المعتمدة بمختلف مناطق المملكة، والتصدي لمخالفي نظام مكافحة الغش التجاري، واستكمال تطبيق الإجراءات النظامية ضدهم؛ حيث ينص نظام مكافحة الغش التجاري على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال، أو بهما معًا، والتشهير بالمخالف في صحيفتين محليتين على نفقة المخالف، وترحيل العمالة المخالفة إلى بلدانها، والإيقاف والمنع من ممارسة النشاط التجاري.
وتدعو الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن شكاواهم لمركز البلاغات في الوزارة على الرقم 1900، أو عبر تطبيق "بلاغ تجاري"، أو عن طريق الموقع الإلكتروني للوزارة على الإنترنت.
، "التجارة" تشهّر بمركز يبيع إطارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات ،
المصدر : الخليج 365
الكلمات الدلائليه السعوديه الان اخبار السعوديه الملك سلمان عاصفه الحزم اليمن حرب اليمن السعوديه اليوم القضايا السعوديه
كانت هذه تفاصيل خبر "التجارة" تشهّر بمركز يبيع إطارات منتهية الصلاحية وزيوت غير مطابقة للمواصفات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.