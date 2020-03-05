ركود في حجوزات صالات الأعراس في المملكة بسبب “كورونا”

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تسبب “فيروس كورونا”، الذي ينتشر في العالم حاليا، في تقليص حجوزات صالات الأعراس والمناسبات بالمملكة، حيث وصلت نسبة التراجع في الحجوزات إلى 30%، فيما حاول أصحاب الصالات تدارك الأمر واضطروا إلى تخفيض الأسعار بنسبة تصل إلى 10%.

وأفادت مصادر بسوق صالات الأعراس والمناسبات، وفقا لـ”الرياض”، بوجود حالة خوف حقيقية لدى المتعاملين في هذا القطاع من ارتفاع نسبة التراجع حال تزايد انتشار الفيروس، وهو ما يتسبب في موجة ركود أخرى، في الوقت الذي بدأ فيه القطاع استعادة عافيته بعد انتهاء موسم الشتاء والبرد القارس.

قال عدد من أصحاب الصالات إنهم في مثل هذا الوقت من العام كانوا يتلقون حجوزات لأسابيع مقبلة، لكن منذ ظهور الفيروس الجديد، أصبح الركود سيد الموقف رغم تخفيض الأسعار، لافتين إلى أن أصحاب الأعراس قاموا بإلغاء الحجوزات في ظل سعي الجميع إلى تجنب الأماكن المزدحمة والتجمعات البشرية.

