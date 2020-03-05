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تقدم مواطن بسؤال إلى حساب وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مفاده أنه كان لديه عمال وتقدم ببلاغ هروب ضدهم بالخطأ فيما كانوا يعملون لديه، والآن يريد إلغاء البلاغ، لأنه في حاجة إلى خدماتهم.
وأجاب حساب خدمة العملاء بأن إلغاء بلاغ التغيب يتم من قبل صاحب العمل عن طريق الخدمات الإلكترونية خلال 20 يوما من تقديم البلاغ، وبعد مرور تلك المدة لا يمكن إلغاؤه.
وكرر المواطن تأكيده أنه في حاجة ماسة إلى العمال، فأتاه الرد بأن إلغاء بلاغ التغيب بعد مرور عشرين يوما لا يتم إلا في أضيق الحدود من قبل مكتب العمل، في حال رأى ذلك.
كانت هذه تفاصيل خبر سجّل بلاغ هروب على العمالة بالخطأ.. هل يمكن إلغاؤه لأنه في حاجة إليهم؟.. “الموارد البشرية” تجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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