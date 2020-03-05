أمين الرياض: أفرطنا في استخدام الصبّات الخرسانية لفترة طويلة.. وأزلنا 13 ألفاً الشهر الماضي

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قال أمين منطقة الرياض الأمير فيصل بن عبدالعزيز بن عيّاف إنه كان هناك إفراط في استخدام الصبات الخرسانية لفترة طويلة.

وأكّد أمين الرياض أن الصبات الخرسانية تعتبر أحد العناصر المشوهة للمشهد الحضاري في مدينة الرياض.

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وأضاف أن الأمانة أزالت قرابة 13 ألف صبة خرسانية من المنتشرة في العاصمة خلال شهر (فبراير) الماضي، وستعمل الأمانة على إزالة 50 ألفاً غير ضرورية خلال الفترة المقبلة.



