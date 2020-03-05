نظام تقني يمنح مركبات الإسعاف التحكم بالإشارات المرورية

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يتيح نظام تقني حديث لسيارات الإسعاف التحكم بالإشارات المرورية الذكية قبل الوصول إليها في حالات الطوارئ من أجل توفير مزيد من الأمن والسلامة للمركبات ومستخدمي الطريق.

وأكد رئيس هيئة الهلال الأحمر السعودي الدكتور محمد القاسم أن قائدي مركبات الإسعاف بمقدورهم التحكم بالإشارات قبل الوصول إليها، حيث بدأ بهذا المشروع في مدينة الرياض عن طريق الإشارات الذكية، على أن يعمم قريبا على بقية المناطق من أجل توفير مزيد من الأمن والسلامة، لافتا إلى أن المشروع بتعاون الهيئة مع جهات أبرزها وزارة الشؤون البلدية والقروية.

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وأوضح القاسم على هامش مناسبة صحية بالمنطقة الشرقية أن الهيئة ثبتت كاميرات في مركبات الإسعاف لرصد ملاحقيها، ومخالفتهم، مؤكدا أن هذا المشروع قائم، وسوف يرى النور قريبا، حيث إن تطبيق هذه المبادرة يسهم في سرعة وصول مركبات الإسعاف إلى مكان الحادث، وسرعة وصولها إلى المستشفيات، مع تكاتف المجتمع، ورفع الوعي في هذا المجال، حاليا نحن في الرياض.

وبين أن الهيئة افتتحت خلال العامين الماضيين نحو 86 مركزا، تمثل توسعا بقدر 20%، حيث لوحظ وجود تحسن في سرعة الاستجابة بالمدن الكبيرة،إضافة إلى تغطية بعض المحافظات التي كانت تنقصها الخبرة الإسعافية، لافتا إلى وجود خطة لتطوير الموظفين، من خلال مراكز تدريب متطورة، وتفعيل 26 برنامجا تدريبيا للسعي إلى رفع كفاءات العاملين في الميدان.

ونوه إلى إضافة مراكز إسعافية جديدة، حيث افتتحت مراكز خلال العامين الماضيين وتم ربطها بالمسعف الذكي، وهو جهاز يربط مركبة الإسعاف بغرف العمليات والمستشفيات التي ستتجه لها مع إعطاء وصف للحالة، بحيث تكون الغرف جاهزة لاستقبالها، إضافة إلى معرفة أسرع طريق يؤدي إلى المستشفى، حيث يوجد طبيب مناوب لمدة 24 ساعة في عدد من غرف العمليات في المستشفيات المركزية، لتقديم التوجيهات الطبية لأهل المصاب والمسعفين.

