إغلاق معارض السيارات الواقعة ضمن حرم المشاعر المقدسة

أعلنت أمانة العاصمة المقدسة، اليوم الأربعاء، معارض السيارات الواقعة، ضمن حرم المشاعر المقدسة، وحذرت بتوقيع أقصى العقوبات ضد المخالفين.

وقالت الأمانة عبر تويتر: الإدارة العامة للمشاعر المقدسة والمواسم، أغلقت معارض السيارات، التي تقع ضمن حمى المشاعر؛ تمهيدًا لانتقالها إلى مدينة السيارات بالعكيشية.

وفي ملصق وزعته على تلك المعارض، قالت أمانة العاصمة المقدسة: إن محاولة إخفاء هذا الملصق أو نزعه أو فتح الموقع قبل مراجعة البلدية، يعرض صاحبه لمساءلة قانونية، وتطبيق أقصى العقوبات من لائحة الجزاءات والغرامات.

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