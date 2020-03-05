حبال «التهرب » قصيرة.. «الزكاة والدخل» تحذر من الحيل وتعِد المبلغين بمكافآت مالية

وجهت الهيئة العامة للزكاة والدخل، اليوم الأربعاء، دعوة لكل المنشآت الخاضعة لضريبة الاستقطاع إلى تقديم إقرارها الشهري عن فترة شهر فبراير قبل نهاية 10 مارس الجاري، عبر موقعها الإلكتروني، وذلك لتجنب عقوبة عدم السداد خلال المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

وحذرت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر حسابها الرسمي بموقع «تويتر»، من محاولة بعض أصحاب المنشآت اللجوء لحيل وممارسات التهرب الضريبي، مؤكدة أن حبال التهرب قصيرة وكل حيل التهرب يتم كشفها عاجلًا أم آجلًا.

تعرف على عقوبة التهرب الزكوي والضريبي

لمكافحة ظاهرة التهرب الضريبي كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل، في وقت سابق، تطبيق لائحة المكافآت التشجيعية للمُبلغّين عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة والتهرب الزكوي والضريبي استنادًا على قرار مجلس الوزراء الذي ينص على صرف مكافآت تشجيعية لكل من يسهم من غير موظفي الهيئة في الكشف عن مخالفات للأنظمة التي تختص الهيئة بالإشراف على تطبيقها ولوائحها التنفيذية، مشيرة إلى أن المكافأة يتم احتسابها بمقدار 2.5% من المبالغ والغرامات المحصلة بحد أدنى 1000 ريال وبحد أقصى يصل إلى مليون ريال، وذلك بحسب الضوابط المعتمدة لذلك من مجلس إدارة الهيئة.

كما أوضحت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر بوابتها الإلكتروني، إلى أن عقوبات مخالفات التهرب الضريبي تبدأ من 25% من فرق الضريبة الناتجة عن تقديم معلومات غير حقيقية وقد تصل إلى 3 أضعاف قيمة السلع أو الخدمات الخاضعة للضريبة، كما حددت خطوات الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي والزكوي المخالِفة لأنظمة ولوائح الهيئة.

ما هو التهرب الضريبي وشروط استحقاق المكافأة المالية للمُبلغ؟

وفي السياق أوضحت الهيئة ردًا على تساؤل مواطن، عبر «تويتر»، أن التهرب الضريبي يقصد به إخفاء الدفاتر والسجلات والمستندات الخاصة بالمنشأة قبل بدء الهيئة في الفحص أو تقديم ورفع مستندات أو إقرارات أو سجلات أو معلومات غير صحيحة أو مزورة أو مصطنعة مبنية على بيانات ومستندات غير صحيحة بشكل متعمد بقصد التهرب من تأدية الضريبة المستحقة.

كما أفادت بأن حالات التهرب الزكوي والضريبي تأخذ أشكالًا وطرقًا متعددة منها تزوير العقود والفواتير والوثائق أو عدم الإفصاح عن كل الأنشطة التجارية أو أحد الفروع التابعة لنشاط معين، أو التلاعب في حصص ملكية السعودي وغير السعودي لتخفيض الزكاة أو الضريبة، أو إدخال وإخراج سلع أو خدمات من وإلى المملكة دون سداد الضريبة كليًّا أو جزئيًّا، أو تقديم مستند بهدف تقليل الزكاة أو الضريبة المستحقة أو استردادها دون وجه حق، أو إخفاء أي عنصر من عناصر الوعاء الزكوي أو الضريبي.

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وحددت الهيئة العامة للزكاة والدخل عدة شروط لاستحقاق المكافأة المالية على الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي، وتتمثل في أن يكون البلاغ قد أدى إلى كشف أي من المخالفات المذكورة في اللائحة وألا يكون المُبلِغ من موظفي الهيئة أو زوجًا أو صهرًا أو قريبًا له من الدرجة الأولى، كما اشترطت ألا يكون الكشف عن الحالة محل البلاغ من واجبات المبلغ الوظيفية، إذا كان موظفًا عامًّا أو في حكمه وألا تكون المخالفة قد سبق الإبلاغ عنها، أو كوفئ عليها من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل.

تريد الإبلاغ عن حالة تهرب ضريبي.. إليك الخطوات والطريقة

أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل، عبر موقعها الإلكتروني، أنها تضمن السرية التامة لمعلومات المبلغ عن التهرب الضريبي والتهرب الزكوي، داعيةً المواطنين إلى الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي والتهرب الزكوي، مشيرة إلى أن رحلة المُبلِّغ لرفع بلاغات عن مخالفات أنظمة ولوائح الهيئة تمر بأربعة خطوات رئيسية مهمة هي:

- تقديم بلاغ عن التهرب من خلال القنوات المختصة بالهيئة عبر تطبيق ضريبة القيمة المضافة أو الموقع الإلكتروني للهيئة .

- يصل المُبلِّغَ رسالةٌ نصية تفيد باستلام البلاغ وسيتم الرد خلال 10 أيام عمل

- بعد بدء مباشرة البلاغ يستلم المبلغ إشعار بالمباشرة للتأكد من صحة المعلومات

- رسالة إغلاق البلاغ يتم خلالها إعلام المبلغ بقبول أو رفض بلاغه

وفي حالة ثبوت صحة معلومات البلاغ يتم إعلام المبلغ بأنه سيتم التواصل معه فيما يخص استحقاق المكافأة من قبل الهيئة العامة للزكاة والدخل، ويكون استحقاق مكافأة الإبلاغ عن حالات التهرب الضريبي بناءً على قرار يصدر من لجنة مكافآت المبلغين عن المخالفات.

الهدف من مكافأة الإبلاغ عن التهرب الضريبي

كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل أن الهدف من تنفيذ لائحة المكافآت التشجيعية هو تحقيق أعلى درجات الالتزام والامتثال لدى قطاع الأعمال بشكل عام، ورفع درجة الوعي الاقتصادي والتجاري بشكل خاص، وزيادة التثقيف لدى أفراد المجتمع للحد من المخالفات الضريبية، موضحة أن تطبيق القرار يأتي حرصًا من الهيئة على الحفاظ على الأموال العامة من خلال الالتزام الزكوي والضريبي، والحد من المخالفات الشائعة لدى المكلفين والتشجيع على التزام المنشآت بمسؤولياتها النظامية

وتدعو الهيئة العامة للزكاة والدخل، كل المنشآت إلى زيارة الموقع الرسمي للهيئة الذي يوفر مجموعة واسعة من الأدوات والمعلومات التي تعد مرجعًا داعمًا للمنشآت إلى جانب المواد الإرشادية، داعيةً -في ذات الوقت- المنشآت التي لديها استفسارات عن الضريبة إلى التواصل معها من خلال مركز الاتصال الموحد على الرقم (19993)، أو على حساب التواصل الاجتماعي أو البريد الإلكتروني.