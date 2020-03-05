السعودية اليوم / وفاة الأمين العام السابق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار



ليما 10 رجب 1441 هـ الموافق 05 مارس 2020 م واس

توفي الأربعاء في البيرو الأمين العام السابق للأمم المتحدة خافيير بيريز دي كوييار، الذي ترأس المنظمة الأممية خلال الحرب العراقية الإيرانية وأيضا خلال الحرب الأهلية في السلفادور، وفق ما أعلنت عائلته.

وقال ابنه فرانسيسكو بيريز دي كوييار لراديو "ار بي بي" البيروفي : "توفي والدي بعد أسبوع حافل بالتعقيدات وهو الآن يرقد في سلام".

وشغل دي كوييار، الذي ولد في ليما في البيرو عام 1920، منصبه كخامس أمين عام للأمم من عام 1981 حتى 1991، وهو الأمين العام الأول والوحيد من دول أمريكا اللاتينية.

وعمل دي كوييار كسفير لبلاده في عدة دول منها سويسرا والاتحاد السوفيتي وبولندا وفنزويلا، وكان ممثلا دائما لبلده لدى الأمم المتحدة.

وعيّن ممثلا خاصا للأمين العام في قبرص عام 1975، وممثلا خاصا لمعالجة الوضع في أفغانستان.

وأعلن فرانسيسكو بيريز دي كوييار أن جثمان والده سيسجى في وزارة الخارجية حتى يوم الجمعة حيث ستقام مراسم الدفن.

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07:35ت م

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