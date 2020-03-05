أبرزها تعليق العمرة مؤقتاً.. قرارات سعودية صارمة وشجاعة لمواجهة كورونا

2020-03-05

متابعات الخليج 365 - الرياض

قبل الإعلان عن اكتشاف أول حالة كورونا في المملكة اتخذت الجهات المعنية عددًا من القرارات التي تهدف إلى الحد من ظهور هذا الوباء، وبعد تسجيل أول حالة بدأت القرارات السعودية تأخذ طابعًا جديدًا وفي كل الأحوال تميزت بالشجاعة والصرامة.

تعليق التأشيرة السياحية وتأشيرة العمرة

قبل ظهور كورونا في السعودية تم تعليق دخول مواطني الدول التي تشهد تفشي وباء كورونا، ثم تم تعليق دخول المملكة بتأشيرة العمرة والتأشيرة السياحية، ثم منع دخول مواطني دول الخليج إلى المملكة ببطاقة الهوية، ومن ثم تم منعهم من دخول مكة والمدينة إلا وفق ضوابط محددة.

حماية المعتمرين والزوار أولوية وضرورة شرعية

وقرارات المملكة السابقة تستند إلى قواعد شرعية وأسس فقهية مفادها أن درء الضرر مقدم على جلب المصلحة وأن حفظ الحياة وحفظ النفس مقدم على ما سواه.

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وأمس قررت المملكة إيقاف العمرة مؤقتًا للمواطنين والمقيمين وهذ القرار يأتي في إطار ما توليه حكومة المملكة من حرص شديد على ضمان عدم انتقال فيروس كورونا للحرمين الشريفين، وفي إطار مواصلة تطويرها للإجراءات الوقاية الاحترازية لمحاصرة الفيروس والحد من انتشاره.

وبهذا القرار تثبت السعودية أنها تتعامل مع هذا الملف في إطار مسؤولية كاملة بصفتها حامية وخادمة الحرمين الشريفين وأنها لا تتعامل مع هذا الأمر من أية منطلقات اقتصادية كما يحاول البعض ترويجه.

اجراءات وتدابير احترازية

ومنذ ظهور فيروس كورونا المستجد، المملكة تتعامل مع الملف بأقصى الإجراءات والتدابير الاحترازية حتى قبل تسجيل أول إصابة داخليًا، وتعليق العمرة للسعوديين والمقيمين في الداخل، يأتي في إطار تلك التدابير المشددة.

تعليق العمرة بعد تسجيل أول حالة كورونا

وجاء قرار تعليق عمرة المواطنين والمقيمين، مع بدء تسجيل حالات اشتباه، ما يجعل منه قرارًا مدروسًا في توقيته، تحوطًا من انتقال الفيروس لا قدر الله إلى الحرمين الشريفين وما سيخلفه ذلك من تداعيات خطيرة نتيجة الحشود الكبيرة.

وأعلنت المملكة قبل يومين رصد أول حالة كورونا لمواطن قدم من إيران عن طريق البحرين ولم يفصح عن زيارته في المنفذ وتم حصر 70 من مخالطيه لفحصهم وأظهرت نتائج الفحص سلامة 71 شخصا فيما لا يزال باقي الأشخاص ينتظرون نتيجة الفحص.

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