، بالفيديو.. توعية صحية بـ"لغة الإشارة" في "صحة بيشة" عن "كورونا" ،

محمد بن مسعود - الدمام - قدمتها الأخصائية "المنبهي".. والمستفيدون منها 120 ألف شخص

قدَّمت أخصائية التمريض "فوزية المنبهي"، وهي مدربة لغة إشارة، توعية صحية بلغة الإشارة عن فيروس كورونا، وكيفية التقيد بالاحتياطات الوقائية للسلامة من الإصابة بعدوى الفيروس.

ونفَّذت "صحة بيشة" 220 فعالية توعوية وتثقيفية عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومنصات التواصل الاجتماعية لصحة بيشة في أربع محافظات، إضافة إلى مطار بيشة الإقليمي.

وهدفت تلك الفعاليات إلى التوعية الصحية، وتعريفهم بالفيروس، وطرق تجنب نقله وانتشاره. وقد بلغ المستفيدون منها 12000 شخص.