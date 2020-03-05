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قدَّمت أخصائية التمريض "فوزية المنبهي"، وهي مدربة لغة إشارة، توعية صحية بلغة الإشارة عن فيروس كورونا، وكيفية التقيد بالاحتياطات الوقائية للسلامة من الإصابة بعدوى الفيروس.
ونفَّذت "صحة بيشة" 220 فعالية توعوية وتثقيفية عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومنصات التواصل الاجتماعية لصحة بيشة في أربع محافظات، إضافة إلى مطار بيشة الإقليمي.
وهدفت تلك الفعاليات إلى التوعية الصحية، وتعريفهم بالفيروس، وطرق تجنب نقله وانتشاره. وقد بلغ المستفيدون منها 12000 شخص.
بالفيديو.. توعية صحية بـ"لغة الإشارة" في "صحة بيشة" عن "كورونا"سويد الحارثي الخليج 365 2020-03-05
قدَّمت أخصائية التمريض "فوزية المنبهي"، وهي مدربة لغة إشارة، توعية صحية بلغة الإشارة عن فيروس كورونا، وكيفية التقيد بالاحتياطات الوقائية للسلامة من الإصابة بعدوى الفيروس.
ونفَّذت "صحة بيشة" 220 فعالية توعوية وتثقيفية عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومنصات التواصل الاجتماعية لصحة بيشة في أربع محافظات، إضافة إلى مطار بيشة الإقليمي.
وهدفت تلك الفعاليات إلى التوعية الصحية، وتعريفهم بالفيروس، وطرق تجنب نقله وانتشاره. وقد بلغ المستفيدون منها 12000 شخص.
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:17 AM
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
04:24 AM
قدمتها الأخصائية "المنبهي".. والمستفيدون منها 120 ألف شخص
قدَّمت أخصائية التمريض "فوزية المنبهي"، وهي مدربة لغة إشارة، توعية صحية بلغة الإشارة عن فيروس كورونا، وكيفية التقيد بالاحتياطات الوقائية للسلامة من الإصابة بعدوى الفيروس.
ونفَّذت "صحة بيشة" 220 فعالية توعوية وتثقيفية عن فيروس كورونا المستجد، وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية والأهلية ومنصات التواصل الاجتماعية لصحة بيشة في أربع محافظات، إضافة إلى مطار بيشة الإقليمي.
وهدفت تلك الفعاليات إلى التوعية الصحية، وتعريفهم بالفيروس، وطرق تجنب نقله وانتشاره. وقد بلغ المستفيدون منها 12000 شخص.
، بالفيديو.. توعية صحية بـ"لغة الإشارة" في "صحة بيشة" عن "كورونا" ،
المصدر : الخليج 365
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