لقي شخصان مصرعهما مساء أمس وتعرضت عائلة للاحتجاز بعد وقوع حادث سير على طريق المعيصم.
وتفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات الموحد بلاغاً عن وقوع حادث تصادم على طريق المعيصم باتجاه السيل وتحديداً بعد كوبري المعيصم ونتج عن الحادث وفاتان بالإضافة إلى احتجاز عدد من الأشخاص وباشرت فرق الدفاع المدني إخراج المحتجزين وتولت فرق الهلال الأحمر تقديم الخدمة الإسعافية.
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان لـ"الخليج 365"، إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الملك خالد إلى الشرائع وبه عدد من المصابين.
وأضاف "بادومان": وفور تلقي البلاغ تم توجيه فرقتين إسعافيتين وحين وصولهما تبين وجود حالتي وفاة وإصابة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقل إلى مستشفى الملك فيصل بالششة.
يذكر أن عدداً من الحوادث شهدها طريق المعيصم وتحديداً بداية الصبات الخرسانية والتي تتواجد في المسار باتجاه السيل مسببة إرباكاً لمرتاديه ووقوع حوادث سير بشكل متكرر.
مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث سير بـ"معيصم مكة"أحمد العبدالله الخليج 365 2020-03-05
لقي شخصان مصرعهما مساء أمس وتعرضت عائلة للاحتجاز بعد وقوع حادث سير على طريق المعيصم.
وتفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات الموحد بلاغاً عن وقوع حادث تصادم على طريق المعيصم باتجاه السيل وتحديداً بعد كوبري المعيصم ونتج عن الحادث وفاتان بالإضافة إلى احتجاز عدد من الأشخاص وباشرت فرق الدفاع المدني إخراج المحتجزين وتولت فرق الهلال الأحمر تقديم الخدمة الإسعافية.
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان لـ"الخليج 365"، إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الملك خالد إلى الشرائع وبه عدد من المصابين.
وأضاف "بادومان": وفور تلقي البلاغ تم توجيه فرقتين إسعافيتين وحين وصولهما تبين وجود حالتي وفاة وإصابة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقل إلى مستشفى الملك فيصل بالششة.
يذكر أن عدداً من الحوادث شهدها طريق المعيصم وتحديداً بداية الصبات الخرسانية والتي تتواجد في المسار باتجاه السيل مسببة إرباكاً لمرتاديه ووقوع حوادث سير بشكل متكرر.
05 مارس 2020 - 10 رجب 1441
01:06 AM
فرقتا إسعاف باشرتا الحادث و"المدني" أخرج المحتجزين
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لقي شخصان مصرعهما مساء أمس وتعرضت عائلة للاحتجاز بعد وقوع حادث سير على طريق المعيصم.
وتفصيلاً؛ تلقى مركز العمليات الموحد بلاغاً عن وقوع حادث تصادم على طريق المعيصم باتجاه السيل وتحديداً بعد كوبري المعيصم ونتج عن الحادث وفاتان بالإضافة إلى احتجاز عدد من الأشخاص وباشرت فرق الدفاع المدني إخراج المحتجزين وتولت فرق الهلال الأحمر تقديم الخدمة الإسعافية.
ومن جانبه قال المتحدث الرسمي للهلال الأحمر بالعاصمة المقدسة عبدالعزيز بادومان لـ"الخليج 365"، إن غرفة عمليات هيئة الهلال الأحمر السعودي بالعاصمة المقدسة تلقت بلاغاً من العمليات الموحدة يفيد بوجود حادث تصادم في طريق الملك خالد إلى الشرائع وبه عدد من المصابين.
وأضاف "بادومان": وفور تلقي البلاغ تم توجيه فرقتين إسعافيتين وحين وصولهما تبين وجود حالتي وفاة وإصابة تم تقديم الخدمة الإسعافية للمصاب ونقل إلى مستشفى الملك فيصل بالششة.
يذكر أن عدداً من الحوادث شهدها طريق المعيصم وتحديداً بداية الصبات الخرسانية والتي تتواجد في المسار باتجاه السيل مسببة إرباكاً لمرتاديه ووقوع حوادث سير بشكل متكرر.
، مصرع وإصابة 3 أشخاص في حادث سير بـ"معيصم مكة" ،
المصدر : الخليج 365
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