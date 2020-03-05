، "الأرصاد" تنبِّه 8 مناطق: أتربة مثارة ورياح نشطة وتدنٍّ في مدى الرؤية ،

محمد بن مسعود - الدمام - تشمل عددًا كبيرًا من المحافظات.. وتستمر الحالات حتى مساء الخميس

أصدرت هيئة الأرصاد وحماية البيئة عبر نظام الإنذار المبكر تنبيهات عدة حول حالة الطقس المتوقعة خلال الساعات القادمة في مناطق نجران وعسير والرياض ومكة المكرمة والمدينة المنورة وحائل والجوف والشمالية.

وفي التفاصيل، أوضحت هيئة الأرصاد أن منطقة نجران تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بدر الجنوب وشرورة ونجران، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 20.00 من مساء الخميس.

ونبهت الهيئة منطقة عسير بأنها تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة بيشة وتثليث، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ20.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الرياض أيضًا أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الدوادمي والغاط والقويعية وعفيف ووادي الدواسر، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة مكة المكرمة أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الخرمة والمويه وبحرة وتربة وخليص، وتبدأ الساعة الـ 11.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

ونبَّهت الأرصاد منطقة المدينة المنورة بأنها تشهد أتربة مثارة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحناكية والمدينة المنورة والمهد، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد حائل رياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة الحائط والسليمي والشملي والشنان وبقعاء وحائل وموقق، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وكذلك تشهد منطقة الجوف رياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة القريات ودومة الجندل وسكاكا وطبرجل، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.

وتشهد منطقة الحدود الشمالية رياحًا نشطة، ونشاطًا في الرياح السطحية، وتدنيًا في مدى الرؤية الأفقية. وتشمل الحالة طريف وعرعر، وتبدأ الساعة الـ 12.00 من ظهر الخميس، وتستمر حتى الساعة الـ 19.00 من مساء الخميس.هيئة الأرصاد وحماية البيئة أتربة مثارة