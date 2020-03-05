السعودية اليوم / تسجيل إصابات بفيروس كورونا في سلوفيينا والمجر



ليوبليانا / بودابست 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

أعلنت وزارة الصحة في سلوفينيا أنه تم تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

وعاد الشخص المعني من سفر إلى خارج البلاد قاده إلى إيطاليا، وهو الآن في مستشفى في العاصمة ليوبليانا، حسبما ذكرت وكالة الأنباء السلوفينية.

من جانب آخر قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان اليوم إنه تم تسجيل أول حالتي إصابة في البلاد بفيروس كورونا.

وأوضح أوربان أن الشخصين المصابين بالفيروس طالبان إيرانيان يدرسان في المجر، تم إخضاعهما للعلاجات الطبية المستعجلة رغم أنه لم تظهر عليهما أعراض خاصة.

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04:29ت م

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