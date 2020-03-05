السعودية اليوم / حصيلة الوفيات الناجمة عن فيروس كورونا في الصين تتجاوز ال3000 حالة



بكين 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

أفادت الصين بأن 31 شخصا توفوا جراء فيروس كورونا المستجد، لتتجاوز الحصيلة الإجمالية حاجز ال3000 حالة وفاة.

وسجلت اللجنة الوطنية للصحة أيضا 139 إصابة جديدة، بارتفاع طفيف عن ال119 إصابة في اليوم السابق، ما يرفع إجمالي عدد الإصابات المؤكدة إلى 80,409.

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04:22ت م

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