اقتصادي / الأسهم الأمريكية تغلق على ارتفاع



واشنطن 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

أغلقت الأسهم الأمريكية اليوم على ارتفاع وسط تفاؤل المستثمرين حيال التقدم المفاجئ لنائب الرئيس السابق جو بايدن في سباق ”الثلاثاء الكبير“ للانتخابات التمهيدية للحزب الديمقراطي، بينما ساعدت بيانات اقتصادية متفائلة في تهدئة المخاوف بشأن تداعيات فيروس كورونا.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 1172.26 نقطة، أو 4.52 %، إلى 27089.67 نقطة، بينما قفز المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 126.75 نقطة، أو 4.22 %، ليغلق عند 3130.12 نقطة.

وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 334.00 نقطة، أو 3.85 بالمئة، إلى 9018.09 نقطة.

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