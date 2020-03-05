السعودية اليوم / إحباط محاولة تهريب طن من المخدرات إلى أستراليا واعتقال خمسة أشخاص



كانبيرا 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

أعلنت قوة حماية الحدود الأسترالية في بيان على موقعها الإلكتروني الرسمي عن إحباط محاولة لتهريب حوالي طن من مخدرات (إم دي إم إيه) إلى أستراليا واعتقال خمسة أشخاص.

وقال البيان إنه تم اعتقال ثلاثة رجال في سيدني أمس ، بينما تم اعتقال اثنين آخرين يوم الجمعة الماضي.

وسيمثل الرجال المعتقلون أمام محكمة سيدني المركزية المحلية لمواجهة مجموعة من التهم الجنائية.

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04:15ت م

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