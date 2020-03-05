السعودية اليوم / تسجيل ثاني حالة وفاة في أستراليا بفيروس كورونا



كانبيرا 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

أكدت السلطات الصحية في ولاية نيو ساوث ويلز الأسترالية وقوع أول وفاة بفيروس كورونا في الولاية بعدما تبين أن امرأة مسنة في دار رعاية مسنين شمال مدينة سيدني وتبلغ من العمر 95 عاما كانت مصابة بالفيروس.

وبهذا تكون هذه الوفاة الثانية في أستراليا جراء الفيروس بعد وفاة رجل في مدينة بيرث في ولاية غرب أستراليا (78 عاما ) نتيجة إصابته بالفيروس يوم الأحد الماضي.

وأوضحت السلطات إصابة ست حالات جديدة بالفيروس أمس وبذلك وصلت الحصيلة الإجمالية للإصابات في الولاية إلى 22 حالة وعلى مستوى أستراليا إلى 52 حالة.

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