السعودية اليوم / مدير جامعة أم القرى يدشن 13 مشروعًا بحثيًا



مكة المكرمة 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

دشن معالي مدير جامعة أم القرى الدكتور عبدالله بافيل اليوم 13 مشروعًا بحثيًا ضمن برنامج الخطة الوطنية الشاملة للعلوم والتقنية والابتكار "معرفة"، الممول من مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنيةk وكذلك تدشين بوابتي البيانات لوحدة العلوم والتقنية وبوابة المخرجات العلمية لبرنامج "معرفة"، والتي تضم قاعدة من البيانات والإحصاءات عن الأوراق العلمية المنشورة في دعم أبحاث التقنية والابتكار.

وبين مدير الوحدة الدكتور عماد فلمبان أن المشاريع الـ(13) توزعت بواقع (6) أبحاث لمجالات التقنية الطبية والصحية و(4) أبحاث في مجال الأبحاث الإلكترونية وتقنية المعلومات و(3) أبحاث للطاقة والتقنية البيئية، وبحثين في مجال الرياضيات والفيزياء.

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03:57ت م

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