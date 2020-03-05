السعودية اليوم / وفد من جمعية بنيان الخيرية يزور جمعية البر بخليص



مكة المكرمة 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

زارت رئيسة مجلس إدارة جمعية بنيان الخيرية ندى بنت عبدالله البواردي والوفد المرافق لها جمعية البر الخيرية بخليص التقت خلالها نائب رئيس مجلس إدارة بر خليص فيصل اللبدي ومدير عام الجمعية عبدالرحيم المغربي وذلك في إطار تعزيز الشراكة المجتمعية بين الجمعيتين والوقوف على الشقق السكنية التي تم بناؤها من قبل جمعية بنيان الخيرية بالتعاون مع بر خليص.

والتقت عددا من المستفيدين من مشروع الإسكان الذي تنفذه جمعية بنيان بالتعاون مع جمعية بر خليص والمتمثل في بناء ست وحدات سكنية وثلاث عمائر تحتوي على عشرين شقة، يستفيد منها الأسر المسجلة بجمعية البر الخيرية بمحافظة خليص وذلك ضمن اتفاقية الشراكة الموقعة بين الجمعيتين.

وتقدم جمعية البر بخليص خدماتها المتنوعة لأكثر من 1176 أسرة يبلغ عدد أفرادها 4590 فردا إلى جانب 291 يتيما ويتيمة و27 من ذوي الاحتياجات الخاصة و96 مطلقة و341 أرملة من خلال عدة مشاريع منها مشروع مساكن، ومشروع التدريب والتأهيل، ومشروع البناء والترميم ( مساكن )، ومشروع الوقف الخيري، وكذلك مشروع مساعدة الشباب على الزواج، ومشروع تفريج الكرب ومشروع السلة الغذائية، ومشروع السلة الرمضانية، علاوة على مشروع إفطار صائم، ومشروع كسوة العيد، ومشروع الحقيبة المدرسية، ومشروع السقيا الخيرية، وأيضا مشروع الأجهزة المنزلية، ومشروع المستلزمات الطبية، ومشروع مساعدة مرضى الفشل الكلوي، بالإضافة إلى مشروع سقيا حاج، ومشروع توزيع لحوم الهدي والأضاحي، إلى جانب تنفيذ برنامج كفالة الأيتام وكفالة الأسر وإعانة مطلقة وكذا إعانة ذوي الاحتياجات الخاصة، وتقديم المساعدات الطارئة، وتوزيع زكاة الفطر واستقبال وتوزيع الكفارات، وكذلك مركز نسما للخياطة والتطريز.

// انتهى //

03:18ت م

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