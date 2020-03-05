السعودية اليوم / وزير الاقتصاد الموريتاني يلتقي الأمين الدائم لمجموعة دول الساحل



نواكشوط 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

التقى وزير الاقتصاد الموريتاني عبد العزيز ولد الداهي بالعاصمة الموريتانية نواكشوط ، الأمين الدائم لمجموعة دول الخمس بالساحل مامان صامبو سيديكو.

وتم خلال اللقاء بحث القضايا ذات الاهتمام المشترك بين موريتانيا و المنظمة.

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03:04ت م

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