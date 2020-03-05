سياسي / الرئيس الموريتاني يلتقي الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة



نواكشوط 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

التقى الرئيس الموريتاني محمد ولد الغزواني، الأمينة العامة المساعدة للأمم المتحدة منسقة حركة تعزيز التغذية جيردا فربيرغ التي بدأت زيارة إلى موريتانيا أمس.

وتناولت المحادثات علاقات التعاون القائمة بين موريتانيا والأمم المتحدة وسبل تطويرها.

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03:03ت م

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