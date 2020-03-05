سياسي / مجلس الجامعة العربية يطالب بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر



القاهرة 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

أكد مجلس الجامعة العربية على مبدأ حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقا للقواعد المستقرة في القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار.

وطالب في قرار أصدره في ختام أعمال دورته العادية ال١٥٣ تحت عنوان "أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي"، بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر وتأمين خطوط إمدادات الطاقة.

وأدان المجلس جميع الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى وذلك بوصفها أعمالاً تهدد أمن الدول العربية وتقوض الأمن القومي العربي وتضر بالأمن والسلم الدوليين.

كما أدان الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط وسفن تجارية في الخليج العربي وبحر عمان ومنها الهجوم الذي تم بتاريخ ١٢مايو ٢٠١٩ على ناقلتي نفط سعودية وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن إماراتية داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والاعتداء على ناقلتي نفط في بحر عمان إحداهما تحمل علم بنما والأخرى تحمل علم جزر مارشال بتاريخ ١٣يونيو ٢٠١٩ بوصفها أعمالاً إجرامية تهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية.

وأدان أيضا ما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية بتاريخ ١٤مايو ٢٠١٩ من هجوم بالطائرات المسيرة المفخخة على محطتي ضخ نفط بمدينتي الدوادمي وعفيف في المملكة العربية

وأدان ما قامت به السلطات الإيرانية من احتجاز سفن في مضيق هرمز والخليج العربي في انتهاك واضح للقانون الدولي ودعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الأعمال العدائية والالتزام بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية.

كما أدان المجلس الهجوم الإرهابي التخريبي في ١٤سبتمبر ٢٠١٩ على منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو في بقيق وخريص في المملكة العربية السعودية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ كروز ما يعد تصعيدا خطيرا يستهدف زعزعة استقرار المملكة والمنطقة ويهدد إمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي.

وأدان ما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية في ١٨نوفمبر ٢٠١٩ من احتجاز لثلاث سفن على ساحل البحر الأحمر إحداها تابع للملكة العربية السعودية ودعوتهم إلى الامتناع عن مثل هذه الممارسات التي تهدد أمن وحرية الملاحة.

وأعرب المجلس عن التضامن مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الممارسات والاعتداءات التي استهدفت الأضرار بأمن ممرات الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي وحفظ أمن وسلامة المنطقة وشعبها المقيمين على أراضيها ودعم التحقيقات لكشف المسؤولين عن هذه الاعتداءات وتقديمهم إلى العدالة وتأييد ما توصل إليه التحقيق الذي أجرته دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشركاء الدوليين بشأن حادثة الاعتداء على السفن الأربع داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي رجح بأن تكون هذه الهجمات نفذت من جهة فاعلة من قبل دولة.

ورحب المجلس بالإعلان عن تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بتاريخ ٦يناير٢٠٢٠ والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز آليات التنسيق والتشاور بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة حول سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتأمين ممراتها البحرية، مثمنا استضافة المملكة العربية السعودية لمقر هذا المجلس مع الإشادة بجهود الدول التي ساهمت في قيام هذا المجلس بما يدعم ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.

ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها وسلامتها وضمان أمن المنطقة واستقراراها واتخاذ موقف حازم للتصدي للأنشطة أو المحاولات الرامية إلى تهديد حرية الملاحة أو الأضرار بإمدادات الطاقة في المنطقة.

ووافق المجلس على إبقاء أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة والطلب من الأمين متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول التطورات بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة إلى المجلس في دورته العادية المقبلة.

// انتهى //

02:44ت م

0373



القاهرة 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واسأكد مجلس الجامعة العربية على مبدأ حرية الملاحة البحرية في المياه الدولية وفقا للقواعد المستقرة في القانون الدولي واتفاقيات قانون البحار.وطالب في قرار أصدره في ختام أعمال دورته العادية ال١٥٣ تحت عنوان "أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي"، بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر وتأمين خطوط إمدادات الطاقة.وأدان المجلس جميع الأعمال التي تستهدف أمن وسلامة الملاحة والمنشآت البحرية وإمدادات الطاقة وأنابيب النفط والمنشآت النفطية في الخليج العربي والممرات المائية الأخرى وذلك بوصفها أعمالاً تهدد أمن الدول العربية وتقوض الأمن القومي العربي وتضر بالأمن والسلم الدوليين.كما أدان الهجمات التي استهدفت ناقلات نفط وسفن تجارية في الخليج العربي وبحر عمان ومنها الهجوم الذي تم بتاريخ ١٢مايو ٢٠١٩ على ناقلتي نفط سعودية وناقلة نفط نرويجية وسفينة شحن إماراتية داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والاعتداء على ناقلتي نفط في بحر عمان إحداهما تحمل علم بنما والأخرى تحمل علم جزر مارشال بتاريخ ١٣يونيو ٢٠١٩ بوصفها أعمالاً إجرامية تهدد أمن وسلامة حركة الملاحة البحرية الدولية.وأدان أيضا ما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية بتاريخ ١٤مايو ٢٠١٩ من هجوم بالطائرات المسيرة المفخخة على محطتي ضخ نفط بمدينتي الدوادمي وعفيف في المملكة العربية السعودية والذي استهدف إمدادات النفط العالمية.وأدان ما قامت به السلطات الإيرانية من احتجاز سفن في مضيق هرمز والخليج العربي في انتهاك واضح للقانون الدولي ودعوة إيران إلى الامتناع عن القيام بمثل هذه الأعمال العدائية والالتزام بقواعد القانون الدولي واحترام حرية الملاحة البحرية.كما أدان المجلس الهجوم الإرهابي التخريبي في ١٤سبتمبر ٢٠١٩ على منشآت النفط التابعة لشركة أرامكو في بقيق وخريص في المملكة العربية السعودية باستخدام طائرات مسيّرة وصواريخ كروز ما يعد تصعيدا خطيرا يستهدف زعزعة استقرار المملكة والمنطقة ويهدد إمدادات الطاقة العالمية والاقتصاد العالمي.وأدان ما قامت به مليشيات الحوثي الإرهابية في ١٨نوفمبر ٢٠١٩ من احتجاز لثلاث سفن على ساحل البحر الأحمر إحداها تابع للملكة العربية السعودية ودعوتهم إلى الامتناع عن مثل هذه الممارسات التي تهدد أمن وحرية الملاحة.وأعرب المجلس عن التضامن مع المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة في مواجهة الممارسات والاعتداءات التي استهدفت الأضرار بأمن ممرات الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي وحفظ أمن وسلامة المنطقة وشعبها المقيمين على أراضيها ودعم التحقيقات لكشف المسؤولين عن هذه الاعتداءات وتقديمهم إلى العدالة وتأييد ما توصل إليه التحقيق الذي أجرته دولة الإمارات العربية المتحدة مع الشركاء الدوليين بشأن حادثة الاعتداء على السفن الأربع داخل المياه الإقليمية لدولة الإمارات العربية المتحدة والذي رجح بأن تكون هذه الهجمات نفذت من جهة فاعلة من قبل دولة.ورحب المجلس بالإعلان عن تأسيس مجلس الدول العربية والأفريقية المطلة على البحر الأحمر وخليج عدن بتاريخ ٦يناير٢٠٢٠ والذي من شأنه أن يسهم في تعزيز آليات التنسيق والتشاور بين الدول المطلة على البحر الأحمر والمنطقة حول سبل مواجهة التحديات التي تواجه المنطقة وتأمين ممراتها البحرية، مثمنا استضافة المملكة العربية السعودية لمقر هذا المجلس مع الإشادة بجهود الدول التي ساهمت في قيام هذا المجلس بما يدعم ترسيخ الأمن والاستقرار في المنطقة.ودعا مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياته لضمان حرية الملاحة البحرية وأمنها وسلامتها وضمان أمن المنطقة واستقراراها واتخاذ موقف حازم للتصدي للأنشطة أو المحاولات الرامية إلى تهديد حرية الملاحة أو الأضرار بإمدادات الطاقة في المنطقة.ووافق المجلس على إبقاء أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في منطقة الخليج العربي كبند دائم على جدول أعمال مجلس الجامعة والطلب من الأمين متابعة تنفيذ هذا القرار وتقديم تقرير حول التطورات بشأن أمن الملاحة وإمدادات الطاقة في المنطقة إلى المجلس في دورته العادية المقبلة.// انتهى //02:44ت م0373

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر سياسي / مجلس الجامعة العربية يطالب بضمان أمن وسلامة الملاحة البحرية في الخليج العربي وبحر عمان والبحر الأحمر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على وكالة الانباء السعودية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.