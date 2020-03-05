السعودية اليوم / تقنية الأشعة الصوتية التداخلية تشخص ورما نادرا لأربعينية في مدينة الملك عبدالله الطبية



مكة المكرمة 09 رجب 1441 هـ الموافق 04 مارس 2020 م واس

شخّص فريق من مركز صحة الكبد والمناظير المتقدمة بمدينة الملك عبدالله الطبية بمكة المكرمة وجود ورم البلازماسيتوما النادر جدا لسيدة في العقد الرابع من العمر عانت من صفار في الجسم ووجود أورام متعددة في البنكرياس بعد أن تعذر التشخيص الدقيق لنوع الورم لوضع خطة العلاج اللازمة .

وقد أجرى الفريق الطبي للمريضة منظارا للجهاز الهضمي بتقنية الأشعة الصوتية التداخلية حيث تم أخذ عينات من الأورام وتم فحصها بطريقة دقيقة والتي أظهرت النتائج نوع الورم والمسمى بالبلازماسيتوما والذي يعد من الأورام النادرة جدا ويحتاج إلى دقة عالية لتشخيصه وإمكانيات وكفاءات متقدمة.

وتخضع المريضة حاليا للمتابعة الدقيقة من أطباء مركز الأورام لتلقيها العلاج الكيماوي وهي في حالة مستقرة ولله الحمد .

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